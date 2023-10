Excanciller Fernández: “El Gobierno ha entendido que el ámbito internacional requiere de una sensibilidad particular”

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, Mariano Fernández, abordó el conflicto en Medio Oriente y la postura política de nuestro país sobre este ataque de Hamás en la Franja de Gaza.

Tras los dichos del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien condenó el uso de la fuerza contra civiles en conflictos armados, incluso en el ejercicio de la legítima defensa, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, lamentó la frase del secretario de Estado y señaló que su país “tiene todo el derecho, y la obligación, de defenderse”, generando un debate, donde la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, tuvo que salir a aclarar el malentendido, asegurando que “ni nosotros, ni Cancillería hemos cuestionado jamás la legítima defensa”.

Respecto de los hechos en Medio Oriente, Fernández comenzó indicando que “es una situación bien grave, ya que hace tiempo no teníamos un ataque terrorista de esta magnitud”. Asimismo, planteó que “Hamás está cumpliendo parte de sus objetivos en colocar la discusión de Isarael y Palestina en primer plano. La tarea de los países democráticos es tratar de encontrar soluciones”.

Tras esto, se refirió al debate entre el embajador y el secretario de Estado y explicó que “el embajador de Israel es bastante sensible y reacciona muy rápido frente a cosas que le disgustan. Lo que dijo el canciller y lo que sostuvo después el presidente son bastante concordantes con la larga declaración de la Unión Europea”.

En esa línea, por el rol del Ejecutivo en este conflicto de Medio Oriente, puntualizó en que “el gobierno ha entendido que el ámbito internacional requiere de una sensibilidad particular. Alberto van Klaveren es un canciller que tiene un largo trayecto en temas internacionales, tiene una sensibilidad muy particular en todos estos temas y me parece que las palabras que han dado están en bastante concordancia con lo que se puede actuar”.