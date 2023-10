Entrevistas Ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por Presupuesto 2024: “Las proyecciones del Gobierno en términos de crecimiento no creo que se den” {"multiple":false,"videos":[{"key":"cz4uJ0yUGYH","duration":"00:15:35","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/2aac9cc25d699272bfc46b028989e7ca.mp4"}]} El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a la presentación de la Ley de Presupuestos del año 2024 y sus detalles. En diálogo con ‘Más que Números’, el director de Clapes UC, hizo una análisis de la situación que atraviesa la economía chilena actualmente. “La economía está o estancada o cayendo. Es probable que tengamos dos trimestres positivos con caída de PIB. Tenemos una combinación muy complicada: tenemos crecimiento plano, a la baja y un IPC superior a lo esperado”, deslizó. En torono a la discusión presupuestaria, Larraín criticó el “guarismo” del aumento en 3,5% del gasto público para 2024. Eso sí, advirtió que: “Al final del día, los presupuesto se terminan aprobando. Hay discusiones, algunas más duras, otras menos, pero siguen llegando a acuerdo las partes”. Sobre las proyecciones de crecimiento para 2024 que el gobierno tomó en cuenta para elaborar parte del proyecto presupuestario, Larraín expresó que: “Si el Estado es más optimista respecto del crecimiento, eso sí permite gastar más. Si no se dan los supuestos que están haciendo, puede haber mas déficit y más deuda. Creo que los supuestos del Gobierno en términos de crecimiento no se van a dar”.

