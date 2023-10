Asociación de Empresarios Nocturnos afirman que “Santiago se ha convertido en una capital fome” y que corte de agua en la RM fue “una medida mal planificada”

san

Varios sectores estarán sin agua potable en la capital por al menos 24 horas. Eso detallan desde Aguas Andinas para este fin de semana largo, lo que preocupa a los vecinos de los lugares donde esto ocurrirá, pero ademas, a los locatarios de restaurantes, pubs y bares.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos, Fernando Bórquez detalló cómo el sector del entretenimiento nocturno se está preparando para el corte de agua para este fin de semana.

“Esta fue una medida mal tomada y mal planificada. No hay ninguna medida compensatoria y se ha eligió un mal fin de semana para hacerla”, expresó Borquez, que además acusa que “600 mil personas serán afectadas, no se tomó el peso de esto. El Seremi hará un punto de prensa para aclarar la medida. Se nos perjudica en un momento que estamos super complicados”.

Eso sí, hizo el llamado para que la gente igualmente asista a los sectores de la capital que no sufrirán con la medida. “Barrio Bellavista y Barrio Lastarria van a abrir. Queremos invitar a la gente a que asista a estos lugares”.

Bórquez también fue crítico con la situación que atraviesa el sector del turismo en Chile y en Santiago en particular. “Antes de la pandemia echábamos gente a las 4 am. Hoy a las 2 am hay sectores muertos, o muriendo. Santiago tiene un potencial que no hemos sabido aprovechar (…) Santiago se ha transformado en una capital fome, eso ahuyenta a la gente que viene”.

De esta forma, considera que este sector podría ser un tremendo aporte a la economía del país. “El turismo en Chile podría transformarse en un aporte a la nación mayor que el cobre”, cerró.