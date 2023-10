Entrevistas Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo por crisis de la niñez: “El Estado tiene un nivel ínfimo de respuesta” {"multiple":false,"videos":[{"key":"cz3SZvEmwZQ","duration":"00:13:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/11eab8fee0b897c7a20ef217acf29fb4.mp4"}]} Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, se refirió a la grave situación que atraviesa la niñez en nuestro país. En diálogo con Infinita, Sánchez entregó cifras sobre lo que ocurre con la niñez en Chile hoy por hoy. “Tenemos más de 6 mil víctimas de explotación sexual infantil. Lamentablemente estamos viendo cómo el narcotráfico está utilizando la estrategia del involucramiento de niños y jóvenes. La capacidad de respuesta del estado es ínfima”, detalló. Respecto de la vacante que actualmente existe en la Defensoría de la Niñez, Sánchez planteó que: “Es paradójico que contemos con una institucionalidad especializada pero uno observa avances significativos en esta materia, pero la niñez está sufriendo una de las peores crisis de la última década. Estamos exhibiendo una de las listas de espera más significativas en el servicio de protección al menor”. Asimismo, hizo una crítica al Estado. “No tener sentido de urgencia ante este escenario es brutal. El defensor de la niñez no es un superman que va a solucionarlo todo”.

