Lorenzo Antillo, ex candidato a la ANFP tras ausencia de Chile en Mundial 2030: “Milad se equivoca cuando dice que esto no es problema de una persona”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz3SCEy8FKp","duration":"00:22:36","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/71e62a7e011813caa61ccb116d24a22c.mp4"}]}

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el excandidato a la presidencia de la ANFP, Lorenzo Antillo, se refirió a la ausencia de Chile en la organización del Mundial de 2030.

En diálogo con Infinita, Antillo hizo un análisis de lo que está ocurriendo en el fútbol chileno y de las repercusiones que trae este nuevo episodio. “Se generó una expectativa desmesurada a todo el mundo del fútbol y a todo el país. Debe responder el presidente de la ANFP, y no debe hacerlo de forma tibia como lo hizo ayer, si no que con explicaciones claras y concretas del por qué de todo esto”.

El excandidato a presidir la ANFP expresó que: “Chile no tiene peso político en la Conmebol y mucho menos peso en la FIFA. Lo más fácil y conveniente era sacar a Chile de la ecuación, que nos hace un daño tremendo como fútbol chileno”.

Asimismo, apuntó que hoy por hoy: “Estamos en un momento de promesas incumplidas, problemas de gestión, falta de criterio, ausencia de política y crisis. Tenemos un producto fútbol que está yendo en caída libre. Esto además está siendo avalado por ciertos clubes que prefieren estar en esta situación”.

Además, tiró sus dardos contra el mandamás de la ANFP. “Pablo Milad no va a renunciar. No se si la via es que no esté él, No tiene que ser Gianni Infantino o el presidente de la Conmebol los que den explicaciones. Tiene que ser él, y no de forma tibia, si no que dando las explicaciones. Él se equivoca cuando dice que esto no es de una persona en particular. Él debe dar las explicaciones y responderle a los clubes”.