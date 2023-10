Ximena Rincón, presidenta de Demócratas: “Hay que entender que no se escribe un programa de gobierno” en una Constitución

Con las sesiones 31 y 32, donde se votará el Capítulo XIII de protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, y el Capítulo XIV de procedimientos de cambio constitucional, culminará el trabajo del pleno constituyente que debatió y votó los artículos y enmiendas al texto propuesto por la Comisión Experta. Ahora, el documento regresará al comité de expertos, donde evaluarán y corregirán lo planteado por los consejeros.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió al fin del trabajo del Consejo Constitucional y el papel que tendrá la política de cara al plebiscito del 17 de diciembre.

Sobre la convocatoria de un acuerdo mayoritario, Rincón sostuvo que esto es “porque estamos construyendo la casa donde todos queremos sentirnos acogidos y creo que ese es el sentido de una Constitución (…) mientras más amplio sea el acuerdo del texto constitucional, mejor va a ser. Hay que ver lo que hicieron países como Alemania, donde se juntaron polos muy opuestos y lograron construir un texto que hasta el día de hoy los rige”.

Tras esto, agregó que “desde el centro queremos un gran acuerdo, esta división de oposición y oficialismo no ayuda. La disposición que tiene que haber de ambas partes es identificar los problemas y proponer soluciones, ya que si la política no es capaz de conversar, no le pidamos a los ciudadanos que resuelvan de otra manera sus diferencias”.

En esa línea, fue muy enfática en recalcar y sostener en que “hay que colaborar para tender puentes, lograr grandes acuerdos y entender que no se escribe un programa de gobierno, que fue el error que cometieron en el proceso anterior y que parece ser el mismo error que están cometiendo desde Republicanos”.

Sobre la evolución que tuvo el texto de los expertos en el Consejo, indicó que es necesario “hacer correcciones, hay temas que yo pensaba que estaban superados (…) los cuidados de responsabilidad coparental era algo que uno suponía que todos teníamos asimilado, pero ahora por una enmienda quedan ligados a la maternidad. Estamos en el siglo XXI y esto no obedece a un texto moderno para el país que hemos ido construyendo”, agregando que “quien crea que con los votos de derecha basta, no vamos a cerrar nunca el tema constitucional. Quien crea que rechazando el trabajo que se haga se termina el tema, no va a ser así, tenemos que culminar esto con los acuerdos más transversales posibles”.

Presupuesto 2024

En el inicio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que el gobierno proyectó que, el crecimiento del Producto Interno Bruto, será nulo a fines de este año.

Sobre esto último, la senadora dijo que “veo a un ministro de Hacienda con mucho voluntarismo en la proyección de crecimiento del PIB 2024, eso es posible, pero está lejos del escenario base que se puede proyectar (…) creo que el ministro es poco autocritico de lo que ha sido su gestión, fueron las mismas promesas que no se cumplieron con el Presupuesto pasado”.