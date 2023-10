Entrevistas Gonzalo Muñoz: “Ojalá el gobierno haga un esfuerzo por priorizar la agenda educacional” Diputados de la UDI, que integran la Comisión de Educación de la Cámara, calificaron como una “burla” el presupuesto de $30 mil millones, lo que equivale a $800 por alumno al mes, que destinó el gobierno para solucionar “la grave situación” que afecta al sistema educativo nacional. En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el académico de la Universidad Diego Portales y exjefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Gonzalo Muñoz, se refirió a la destinación de este presupuesto, como también a la crisis en materia educacional que enfrenta el país, donde la deserción escolar, violencia en los colegios y la asistencia intermitente de los estudiantes son de las principales preocupaciones en esta materia. En relación a la Ley de Presupuestos 2024, presentada por el presidente Boric y destinada, entre sus puntos, a la educación, Muñoz explicó que “el presupuesto en esta materia crece, pero hay un debate y crítica legítima en la magnitud de la inversión para hacer frente a la crisis educacional (…) me quedo con la idea de que este es un aumento importante, pero su suficiencia hay que evaluarla bien y ojalá el gobierno haga un esfuerzo por priorizar la agenda educacional”. Consultado por la caída del 11,3% en cinco años, en la matrícula escolar en Santiago, Muñoz sostuvo que este caso “hay que ponerlo bien en contexto porque es bien particular (…) la realidad de la matrícula depende de muchos factores. Hay que tener muy claro que hay ciertas políticas del Municipio que van enfocadas en mejorar la experiencia educativa, provoca que se reduzcan los cupos. Es importante mirar esto en perspectiva porque algunos actores tratan de sacar provecho político, pero no necesariamente una baja en la matrícula es una mala noticia”. Asimismo, explicó que como sucede en otras partes del mundo, “hay menos niños y niñas en los primeros cursos y eso tiene como consecuencia que tengamos que proyectar esto en el tiempo (…) mejorar la calidad educacional es un desafío enorme para el país donde tenemos que recuperar un trecho pérdido. La calidad de la educación en Chile ha dado algunos pasos, pero aún nos falta mucho”. Sobre esto último y las opciones para mejorar esta crisis, hizo énfasis en que “la principal variable que explica la calidad de la educación son los profesores, hay que seguir acompañándolos y mejorando sus condiciones, pero teniendo claro que ese es el eslabón clave para mejorar la calidad“, agregando que hay que “avanzar en un buen proceso de desmunicipalización, como también en modificar el sistema de financiamiento, ya que no puede depender netamente de la asistencia y matricula”. Para culminar, puntualizó que en Chile existe un consenso sobre que “la educación Municipal fracasó y eso se debe a distintas razones”.

