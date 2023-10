Senador Kast tras veto a Ley de Usurpaciones: “Las confianzas con el gobierno y la ministra del Interior se quebraron”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yg9S8iXboMa","duration":"00:12:15","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/deff222507b4ebadb0506ce7ac4ead6f.mp4"}]}

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el senador Felipe Kast criticó la postura del gobierno tras el veto presidencial ingresado a la Ley de Usurpaciones.

El gobierno anunció este viernes el veto a la Ley de Usurpaciones, proyecto que buscaba regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fijando nuevas penas y mecanismos de restitución.

Es importante recordar que la bancada de la UDI había presentado ciertas condiciones para apoyar el veto presidencial como “que se mantenga el carácter de delito de la usurpación, en segundo lugar que sea un delito permanente en el tiempo. Además que se pueda pedir en cualquier momento la restitución del predio y que haya legítima defensa para los dueños y propietarios”.

En ese sentido, el senador Kast afirmó que el veto en sí mismo ya es “una herramienta muy complicada” ya que pasa “por encima de la voluntad del Congreso”:

En ese sentido, criticó la gestión del gobierno para tramitar este veto, luego de numerosas reuniones. “Lo grave de este veto, es que cuando nos juntamos con la ministra del Interior y el ministro de la Segpres, para buscar un acuerdo, por que sabíamos que iban a usar esta herramienta, les pedimos que de los cinco temas, uno no lo tocaran, que era mantener las penas de cárcel para la usurpación”.

Con todo, el senador afirmó que se cortaron las relaciones con el gobierno desde su sector. “Se quebraron las confianzas con la ministra del Interior, Carolina Tohá. Cuando me dice que le preocupa la seguridad, yo no comparto su visión sobre qué es realmente preocuparse por la seguridad. He cortado relaciones de confianza con el gobierno luego de esta decisión”