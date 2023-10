Andrea Allamand de fundación Down Up: “Cada persona con Síndrome de Down es necesaria”

Durante octubre se lleva a cabo el mes de concientización sobre el síndrome de Down con la finalidad de ampliar la mirada de la sociedad hacia las personas que tienen esta condición, destacando sus capacidades y no su discapacidad.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la cofundadora de fundación Down Up, Andrea Allamand, abordó los principales desafíos e importancia de este ejercicio de conciencia, puesto que según cifras de los hospitales asociados al ECLAMC (Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas), en Chile nace un niño con síndrome de Down por cada 300 nacidos vivos.

Para Allamand, es necesario destacar que “lo más importante e interesante de una sociedad que evoluciona hacia un cambio de paradigma es trabajar de manera colectiva, donde se entienda que las fundaciones y organizaciones sociales tienen distintas misiones (…) lo que hacemos, desde la innovación social, es entregar información para hacer una diferencia desde el momento de embarazada, por lo que es importante seguir trabajando en equipo”.

Asimismo, explicó que “Chile es la tasa más alta de nacimiento con personas con Síndrome de Down, no hay una razón clara al por qué de esto, solamente a que es la biodiversidad de la naturaleza humana (…) cada persona con Síndrome de Down es necesaria”.

Para culminar, se refirió a la colecta voluntaria de Fundación Down UP, la que busca apoyar a nuevas familias en el camino del síndrome de Down: “Este espacio que queremos seguir potenciando con la colecta, es para poder hacer charlas a nivel nacional en centros de salud, ya que los espacios que hemos tenido en los destinos lugares públicos, es maravilloso por la sinergia que se genera”.

Para conocer más información sobre la colecta Fundación Down UP, que se realizará desde el 2 al 8 de octubre, accede aquí…