Dr. Juan Pablo Torres adelanta que Chile sería el primer país de Latinoamérica en contar con nuevo tratamiento contra virus sincicial

El doctor Juan Pablo Torres de la Universidad de Chile se refirió al nuevo tratamiento contra el virus sincicial que debutaría en 2024 en Chile.

En diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’, el doctor Juan Pablo Torres, pediatra, infectólogo y doctor en Ciencias Médicas de la Universidad de Chile, se refirió a un nuevo tratamiento, por medio de anticuerpos, para atacar el virus sincicial.

El especialista adelantó que: “Chile podría ser el primer país de Latinoamérica en contar con este nuevo tratamiento contra virus sincicial”.

Además, hizo un llamado a la calma, afirmando que no sería una vacuna, sino que un tratamiento específico contra el virus. “Sería una estrategia tremendamente segura. El monoclonal no es una vacuna, si no que se le transmiten anticuerpos específicos al organismo para que actúe contra este virus”, expresó.

Asimismo, el doctor adelantó que si este tratamiento se implementa, podría llevar a “aplanar la curva del virus” pero no desaparecería el carácter estacional de este.