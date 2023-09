Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua”: “Tienen una gran capacidad de adaptación y de incursionar en nuevos delitos en diferentes países”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"ygCFI699GIy","duration":"00:11:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/86f2f222af50b3b32fd55f2a0dc266b2.mp4"}]}

La periodista Ronna Rísquez detalló en ‘Qué hay de Nuevo’ cómo opera desde una cárcel la organización criminal ‘El tren de Aragua’. La historia de la banda criminal que traspasó todas las fronteras de América Latina la escribe la periodista venezolana, Ronna Rísquez. Logró entrar a la cárcel de Tocorón, en Venezuela, donde se encuentran recluidos los líderes del llamado Tren de Aragua. Ahí pudo vivir en primera persona cómo opera esta banda y cómo es la vida al interior. Un lugar lleno de lujos, hecho a medida de los criminales que tienen tendida una red criminal por toda Latinoamérica. De acuerdo a lo que cuenta Rísquez en Infinita: “La cárcel de Tocorón era como una ciudad pequeña dentro de una cárcel típica. Había de todo: canchas, discotecas, piscinas, etc. Es muy llamativo“, detalló.

Consultada sobre cuáles son los principales atributos o características que tiene la organización criminal respondió que “ellos (El tren de Aragua) tienen características comunes que las usan donde están, pero también tienen una gran capacidad de adaptación“. A su juicio, es una de las fortalezas que tiene este grupo criminal su capacidad de adptarse a los cambios, como también migrar y poder mutar la forma en que trabajan en diferentes países. “Tienen la habilidad de incursionar en nuevos delitos en los diferentes países donde están”.

En relación con el modus operandi de la banda, Rísquez relató que no es tan común para ellos la forma en la que se hicieron conocidos. “El tipo de cosas que fueron poniendo en el ojo público al grupo no creo que hayan sido intencionales (…) una de sus características es buscar no ser muy visibles”.