Vlado Mirosevic: “No me parece especular con un plan B cuando aún se está votando el texto constitucional”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"ygCjUHMoM9w","duration":"00:15:30","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/7cd90d95ebff918643104ac52f9e86ea.mp4"}]}

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se refirió a la situación que atraviesa el proceso constituyente.

En diálogo con Infinita, el expresidente de la Cámara de Diputados, quien fuera además uno de los impulsores del acuerdo que permitió el segundo proceso, se refirió a lo que ocurre con el órgano redactor de la Carta Magna. “Hay un proceso en curso que fue electo por la gente. Comenzar a especular un plan B, en circunstancias donde aún no se termina de votar el texto, no me parece adecuado. Es irresponsable”, afirmó.

El parlamentario aclaró además que: “Yo fui uno de los promotores de que Chile tuviera una nueva constitución y que se modernizara la actual. Si yo promoví a través de procesos democráticos esto, creo que no se puede pasar por encima”, explicó.

Tren de Aragua

Durante esta última jornada, Carabineros de Chile emitió una “alerta de seguridad” para la captura de Héctor “El Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua, quien se mantiene prófugo tras huir desde Venezuela.

Respecto de esta situación, el parlamentario declaró que: “Lo que está haciéndose es implementar medidas preventivas. Es una coordinación internacional con otros países para detener a este líder de una organización criminal como el Tren de Aragua. No es que haya antecedentes o sospechas de que esté en Chile. No hay información precisa”.

De igual manera, fue crítico de las medidas que ha tomado el Estado chileno en materia de seguridad. “No podemos tratar este problema con ingenuidad. El Estado chileno no estaba acostumbrado a este tipo de fenómenos delictuales, que son bandas que tenían otro tipo de violencia y otra escala. No podemos ser ingenuos”.

Ley de usurpaciones

La Ley de Usurpaciones es uno de los temas que se ha tomado la agenda durante las últimas jornadas, especialmente por el veto que ingresaría el Ejecutivo. “Esto nos puede llegar a una batalla campal. Tenemos que dejárselo a la fuerza pública. Lo del veto es como una última opción, ya que no dejaron otra posibilidad en el debate legislativo”.

Asimismo, el parlamentario deslizó que: “Yo fui promotor de la ley en el acuerdo Senado-La Moneda. Yo la defiendo, creo que es necesaria y creo que nos ayudará un montón para resguardar el Estado de Derecho. El gobierno apoya el proyecto desde el inicio y su espíritu”.