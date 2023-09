Rafael Gumucio: “José Antonio Kast no es un adulto”

El Centro de Estudios Públicos (CEP) va a realizar el Ciclo de Conferencias Genios Chilenos, donde se analizará la obra y “el modernismo al revés” de la poetisa y Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Esta actividad se realizará de manera presencial el jueves 28 de septiembre a las 18:30 horas, en la sede del CEP, ubicada en Monseñor Sótero Sanz 162, Providencia.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el escritor, que estará a cargo de la exposición, Rafael Gumucio, entregó detalles de lo que será este primer encuentro, pero además abordó los principales temas que han marcado la pauta política nacional.

Gumucio explicó por qué es importante conocer las distintas facetas de Gabriela Mistral, “lo que nos interesa es desentrañar una forma de pensar y de crear que es especialmente chilena y que tiene que ver con una doble cercanía con la tierra, campo, volcanes, entre otros”.

Proceso constitucional

Para comenzar a argumentar su percepción sobre el trabajo constitucional, sostuvo que “es bastante artificial desligar este proceso del anterior. Para mi, lo que está pasando en el Consejo es bastante desastroso y el proyecto constitucional no me gusta por ningún lado”.

Al ser consultado por el concepto de “Kastratuición”, que él mismo instaló, manifestó que existe “una mezcla mundial, muy rara, de conservadurismo extremo con libertarismo que no acabo de comprender muy bien cómo se enganchan estos dos conceptos, porque me parece legitimo que alguien quiera acabar con todos los derechos valóricos, pero me resulta muy extraño, es como una mezcla de pescado con gato”, agregando que “es absurdo pedirle a alguien que no aborte y dejar que la persona se empobrezca con un niño que no puede sustentar”.

Para culminar esta arista, puntualizó en que “la Constitución de los expertos es lo único que genera consenso. Creo que hay una idea muy equivocada de que un sistema democrático tiene que ser completamente democrático. Las formas de la democracia son tan importantes como el voto de las personas”.

Nuevas generaciones políticas

En relación al rol que ha cumplido el actual equipo de gobierno y que conforma parte de las nuevas generaciones políticas del país, enfatizó en que hay un problema, puesto que ellos “se quisieron hacer cargo del buque, pero las generaciones que vienen después de la que está gobernando no existe políticamente. Puedes ser Víctor Chanfreau, pero es un líder antiestudiantil y nada más”.

Figura de JAK

Ante la arremetida y publicaciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en torno a la política en general, Gumucio realizó un particular análisis: “Me parece que, a pesar de que Kast, es más viejo y adulto, no me parece que sea menos infantil que Boric. Me parece que Kast no es un adulto y Chile tiene una necesidad urgente de adultos que se hagan cargo de la situación”.