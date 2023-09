Roberto Izikson de Cadem: “Hoy en status quo, la probabilidad que el texto constitucional se apruebe es bajísima o casi nula”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, criticó duramente el trabajo en el Consejo Constitucional, sosteniendo en entrevista con CNN : “Ojalá se pueda aprobar, yo no estoy diciendo que yo esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que yo estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse. La única forma en que se pueda aprobar una nueva Constitución es una que ofrezca estabilidad, es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo genera lo que se está votando hoy día en el Consejo”. Esta frase se suma a la cifra que reveló la última encuesta Plaza Pública Cadem, la que constató que un 64% cree que Chile necesita una Nueva Constitución, pero sólo el 21% votaría “a favor” del texto constitucional en diciembre.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, abordó los resultados de la más reciente encuesta y cómo esto puede verse reflejado en la opinión ciudadana con respecto al proceso.

Consultado por las palabras de Evelyn Matthei, explicó que “hoy es el personaje político mejor evaluado, pero recordemos que no necesariamente la imagen positiva constituye intención a voto (…) yo voy a coincidir con la alcaldesa en que la probabilidad de que el texto se apruebe es bajísima o casi nula”.

En línea con lo anterior, Izikson, a comparación con la pasada convención puntualizó en que “estos son procesos que tienen diferencias significativas, no sólo por el tiempo en el que se tomó, sino también por el contexto del país, en ese entonces estábamos como en otro Chile, por lo que no son tan comparables estos procesos”, agregando que “el problema que evidencia nuestra encuesta es el status quo, es decir, que bajo este mismo contexto va a ser difícil que la opinión de la ciudadanía cambie”.

Tras esto, enfatizó en que “aquí hay dos dimensiones que son interesantes y da cuenta del zapato chino en el que está este proceso (…) la gente no está diciendo a favor o en contra en función del contenido constitucional. No son las enmiendas o el articulado el que va a resolver la posición de las personas”.

Rol del Ejecutivo

En relación al papel que ha jugado el Ejecutivo en este proceso constitucional, el gerente general de Cadem, indicó que “el rol del gobierno parece no tener efecto positivo y es interesante porque si llama a votar a favor genera una reacción en contra y si lo hace al revés también se fortalece esa opción, entonces esto da cuenta de que el presidente debería optar por la prescindencia, ya que cualquiera de los dos caminos es el resultado contrario a lo que él aspiraría”.

Para culminar, recalcó que “la agenda política va a estar concentrada en el proceso constitucional, y eso deja al gobierno nuevamente sin agenda, probablemente el gobierno va a tener que estar preocupado de la coyuntura, más que de tener la capacidad de tener el control de la agenda, lo que lo deja algo en la irrelevancia de aquí a diciembre”.