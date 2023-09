Eugenio García Huidiobro por aprobación de enmienda “el derecho a la vida y la protección de la vida del que está por nacer”: “No es más que una repetición de una regla que ya está en la Constitución”

El pleno del Consejo Constitucional aprobó la norma que establece el derecho a la vida, así como el que “la ley protege la vida de quien está por nacer“. La polémica votación se dio en el marco de la discusión del Capítulo II sobre “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales“.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el abogado, profesor de Derecho UC e investigador CEP, Eugenio García Huidiobro, abordó la discusión que se ha generado en torno a las enmiendas del órgano constitucional.

Consultado por la aprobación de la norma que establece “el derecho a la vida y la protección de la vida del que está por nacer”, sostuvo que “lo que se rechazó el viernes (“Todo ser humano es persona”) habría podido restringir la ley de aborto en tres causales, pero me parece que esta norma no, porque esta no es más que una repetición de una regla que ya está en la Constitución y también porque es un mandato al legislador que no zanja”.

Asimismo, indicó que “uno no tiene que perder de vista cuál es nuestro principal problema constitucional, lo que tenemos es un problema de élite, no de la ciudadanía”. En relación a esto último, explicó que “hay que entender dos cosas de las encuestas, primero que quienes se muestran en una postura del rechazo, igualmente piden acuerdos transversales y segundo que los discursos adversariales no están resultando”.

Para culminar la conversación, recalcó que “lo que tenemos que evitar es una Constitución faccionalista, donde se evite que cualquier mayoría en el Consejo tenga incentivos para imponer banderas identitarias o que los van a beneficiar políticamente para mejorar su posición negociadora. Hay normas que hay que eliminar porque son partisanas, por ejemplo la objeción de conciencia institucional”.