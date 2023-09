Jaime Vadell y Gloria Münchmeyer contaron que tuvieron que “desligarse un poco” de la importancia histórica de sus personajes para hacer ‘El Conde’

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yg6DlFHx2Ho","duration":"00:18:55","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/c51b7023d49ef40913641a76145157d8.mp4"}]}

Los protagonistas de ‘El Conde’, Jaime Vadell y Gloria Münchmeyer, se refirieron a la película de Pablo Larraín que se estrenó este 15 de septiembre en Netflix.

En conversación con Radio Infinita, ambos actores expresaron sus percepciones tras el estreno del filme satírico dirigido por Pablo Larraín que encarna al dictador Augusto Pinochet como un vampiro de 250 años.

Respecto de cómo se fue tramando la idea de la película, Vadell contó que: “Pablo cuando me habló de este proyecto hace mucho tiempo atrás, la idea del vampiro ya existía. Su idea era filmar esto en las termas de Cauquenes, un lugar muy antiguo. Me pareció muy genial la idea, pero terminó trasladándose a la Patagonia”.

Sobre cómo logró abordar la interpretación de Augusto Pinochet, el protagonista afirmó que: “Para hacer este personaje no hay que pensar que uno es Pinochet, si no que uno es el conde. Lo importante es preocuparse de la película y no hacer tantas alusiones a la realidad”.

Respecto del rol que tuvo Münchmeyer, quien interpreta a Lucia Hiriart de Pinochet, esta analiza que: “Me encontré , al igual que Jaime, que todo lo que yo había estudiado sobre ella tuve que dejarlo en un cajón, para enfrentar a esta señora, en esta película con este texto y con las circunstancias que me pedían”.

Finalmente, sobre el trabajo ya publicado, la actriz deslizó que: “En el cine la película la tiene el director en la cabeza. Él puede hacer y deshacer como quiera. El resultado final tiene mucho que ver con ese trabajo del director. En el teatro es distinto, tienes un manejo más personal. El cine es más misterioso para el actor”.