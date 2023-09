Fundación Katy Summer para la prevención del suicidio: “Ya hablándolo abiertamente podemos prevenirlo”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yg6q2vvwfy2","duration":"00:10:30","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/e1fc6dd7a348ce00cd5ca057c16cd82b.mp4"}]}

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Emanuel Pacheco, director de la Fundación Katy Summer, se refirió a la prevención del suicidio.

En nuestro país dos de cada diez personas tienen problemas de salud mental y cerca de 1.800 mueren por suicidio al año, de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según datos del último Informe de Mortalidad por Suicidio del Ministerio de Salud, entre 2010 y 2019 se registró un total de 18.691 muertes por suicidio, esto se traduce en que 11,17% de cadacien mil habitantes fallece por esta causa. La mayor incidencia fue registrada en la región de Los Lagos, con un 16,06%.

Sobre la importancia de conversar sobre este tema con nuestros hijos, amigos, padres o hermanos, Pacheco afirma que: “Nos hemos dado cuenta que al hablarlo ya estamos previniéndolo (…) hoy sabemos que tenemos que hablar de cómo prevenir el suicidio”.