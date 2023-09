Ernesto Ottone y Osvaldo Andrade analizan y reflexionan sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el sociólogo, exmilitante de las Juventudes Comunistas y exasesor del gobierno de Ricardo Lagos, Ernesto Ottone y el exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, realizaron un análisis político social en el que se ve envuelta esta conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Consultado por cómo llega la sociedad chilena para este medio siglo del Golpe de Estado, Ottone apuntó a que “me hubiera gustado que hubiésemos llegado mejor, porque me tocó estar muy comprometido con los 30 años y veo que los avances que hemos realizado en estos últimos 20 años son en varios temas, pero también en algunos elementos en los que se parecía que se iba a avanzar más rápido se hizo más lento. Todavía nosotros vemos una situación de análisis reflexiva y que ha dejado espacios para análisis mucho más partisanos”.

Ottone aprovechó también de discutir la tesis de la UDI de que el Golpe de Estado era inevitable, sentenciando: “nunca un Golpe de Estado es aceptable, en ningún caso, es una forma que un demócrata no puede aceptar”.

Consultado por la falta de acuerdo que existe entre las distintas bancadas políticas sobre lo ocurrido en 1973, puntualizó que “desde el estallido social hasta ahora la recuperación ha sido difícil porque ha habido una presencia de los extremos políticos demasiado fuerte para un país como Chile”.

El exasesor de Ricardo Lagos militó en las Juventudes Comunistas, pero pese a esto, también tiene una visión crítica de la Unidad Popular de la cual él mismo participó: “Yo fui parte de la Unidad Popular , pero visto con los ojos de hoy era un proyecto inviable, porque nosotros no éramos una fuerza reformadora, éramos una fuerza revolucionaria y la revolución con la democracia no se llevan”.

A mitad de la conversación se sumó el exministro del Trabajo y expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, quien ofreció su propia mirada sobre el debate político que giró en torno a los 50 años del Golpe. Sobre los cuestionamientos a la figura de Salvador Allende, Andrade fue enfático en que esta fecha no se debería tratar del fallecido mandatario: “Hay que tratar de despersonalizar la conmemoración, esta es una conmemoración que recuerda el Golpe de Estado, es un recuerdo a las violaciones de Derechos Humanos que se empezaron a desarrollar conjuntamente con el Golpe y yo creo que ahí es donde debemos avocarnos”.

Asimismo, remarcó, al igual que Ottone, que “no puede haber ninguna duda de que el Golpe fue lo que fue y que las violaciones posteriores son lo que son, pueden haber muchas razones para entender un asesinato, pero no deja de ser asesinato y en consecuencia no debiéramos justificarlo de modo alguno”, subrayando además que “la discusión de los 50 años se centraliza en la figura del presidente Allende vs. la figura de Augusto Pinochet y eventualmente hoy en la figura del presidente Boric, creo que no nos estamos haciendo cargo de lo que significan los 50 años”.