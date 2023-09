Ana María Arón por Plan Nacional de Búsqueda: “No estoy segura de cuáles van a ser los resultados, pero es un gran gesto para todos los familiares”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la psicóloga y directora del Centro de Buen Trato UC, Ana María Arón, se refirió a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y al lanzamiento de Plan Nacional de Búsqueda, el que busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero.

Consultada por el Plan Nacional de Búsqueda, que la interpela directamente debido a que su hermana Denisse es parte de los detenidos desaparecidos, señaló que “no estoy segura de cuáles van a ser los resultados, pero es un gran gesto para todos los familiares de detenidos desaparecidos, siempre he dicho que el poder tener algún indicio concreto sobre lo que son los cuerpos de nuestro familiares nos permite concretar los procesos de duelos”.

Por la conmemoración de los 50 años, indicó que “el contexto está mucho más disociado y polarizado de lo que me gustaría, porque de alguna manera, 50 años es una fecha muy importante y debiera ser un hito que nos permita ritualizar el recuerdo de lo qué pasó”, agregando que “esto debería ser un espacio para conversar y compartir el sufrimiento que hemos tenido muchas personas, pero no estos enjuiciamientos que agrian tanto el clima en el que estamos”.

De esa forma, puntualizó en que para este 11 de septiembre “nos encontramos dos grupos, los que no están ni ahí y no quieren informarse y los otros que están incendiados, si están incendiados y con emociones exageradas es porque los más viejos no les hemos contado bien lo que pasó y ahí hay una responsabilidad”. Asimismo, enfatizó en que “cuando nos juntamos y nos conocemos podemos trabajar juntos, independiente de las diferencias que tenemos, se dice que son mucho más las cosas que nos unen que las que no separan”.