Alexandra Vidal, sexóloga: “Tanto hombres como mujeres están medio flojitos para el sexo”

Con motivo del “Día Mundial del Sexo” (6 de septiembre), se revelaron los resultados del estudio de GfK, enfocado a la sexualidad de los chilenos, donde se constató que el 13% considera que ver pornografía es un tipo de infidelidad. Además, el 71% declaró haber tenido relaciones sexuales en el último mes, pese a ello, más de la mitad (53%) quisiera tener más sexo del que tiene actualmente, siendo los hombres quienes se declaran más insatisfechos, con un 59%, versus un 46% de las mujeres. Por otro lado, respecto a la infidelidad, casi un tercio de los consultados (32%) admitió haber sido infiel cuando las cosas no funcionan con la pareja.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la psicóloga clínica, hipnoterapeuta, sexóloga y comunicadora, Alexandra Vidal, se refirió a los problemas sexuales que existen en el país.

Para la especialista, “tanto hombres como mujeres están medio flojitos para el sexo y como las cosas cambiaron hay más libertad y problemas, yo creo que en vez de comunicarse y hablar, se abren puertas a la infidelidad”. Tras esto, enfatizó que “hay mucha depresión, nuestro país está muy enfermo psicológicamente, me llama profundamente la atención que no exista deseo, nos falta mucha cultura sexual”.

Consultada por la forma en que las personas suplen este deseo sexual, explicó que “el tema del entretenimiento me llama profundamente la atención y no me deja de alegrar, hoy las mujeres están mucho más emancipadas y cuando hay problemas con la pareja, en vez de comunicarse, recurren a los juguetes sexuales y es más común de lo que uno podría pensar. Las nuevas generaciones no son de moteles y lugares especiales, están más habituadas a su casa y eso los lleva a no tener espacio para tener su sexualidad”.

En esa línea, indicó que “el sexo es primordial en la pareja, es el momento en el que los cuerpos danzan y se funcionan, no existe nada más que ese momento”.