Exministro Paris por acuerdo 11-S: “El presidente Piñera ha sido muy generoso (…) tuvo la valentía y generosidad de ir a La Moneda a conversar con el presidente Boric”

El exministro de Salud, Enrique Paris, se refirió en ‘Qué hay de nuevo’ a la crisis que existe en el sistema de salud del país, tanto por la problemática por el crecimiento en afiliados en Fonasa, las deudas que mantiene con las clínicas y la ley corta de Isapres impulsada por el Ejecutivo.

El exsecretario de Estado comenzó la conversación refiriéndose al complejo momento que atraviesa e sistema de salud, “tenemos la lista de espera más alta de la historia de la salud pública, estamos viviendo un momento muy difícil, donde además se está discutiendo la posibilidad de que desaparezcan las instituciones de salud previsional privadas, donde todos los pacientes se atiendan en el sistema publico, lo que es algo catastrófico porque puede producir grandes daños en la salud de las personas”. Tras esto, agregó por el caso de las Isapres y su complejo panorama tras los fallos en su contra por los cobros excesivos en la tabla de factores que “tenemos un problema en salud, judicial y parlamento, lo que no se hizo en sede legislativa ,se está haciendo en sede judicial, lo que no corresponde y por eso esa palabra de incertidumbre me parece muy adecuada”.

En esa línea, sostuvo que “el mismo director de Fonasa dijo que las Isapres debían desaparecer. En la última encuesta que hizo el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad san Sebastián, se constató que 8 de cada 10 encuestados quiere libertad en dos sentidos, tanto para escoger el prestador y lugar dónde se atienden, también la misma cifra quiere exigir o pedir la libertad en la administración del fondo de salud”.

Para culminar esta arista, Paris recalcó que “este momento crítico de incertidumbre hay que aprovecharlo para que el ministerio de Salud pueda pedir lo que tenga que pedir”.

Paro en salud

La Confederación Fenats Nacional anunció un paro nacional para los días 12 y 13 de septiembre, debido a que, según ellos, existe una “falta de concreción en los compromisos por parte del Ministerio de Salud, como también una falta de voluntad de diálogo para la búsqueda de soluciones a las demandas de los trabajadores de la salud“, consultado por esta situación, expresó que “yo estoy en contra de los paro en salud y siempre lo he dicho, después llegaron otras personas que estaban a favor de los paro porque le importaban un comino la población enferma, yo espero que los funcionarios de salud no vayan a paro, busquen otras formas de presionar y traten de llegar a un acuerdo”.

Soluciones en salud

En relación a cómo solucionar este problema en el sistema de salud, subrayó que “entiendo que el gobierno está aproblemado con los temas económicos, pero se gastan la plata en otras cosas como en las fundaciones, yo creo que aquí hay que ordenar las cosas y ese ordenamiento lo tiene que hacer el presidente”.

Acuerdo 11-S

Sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y el rol del expresidente Piñera en la intención de firmar el acuerdo por la democracia, indicó que “el presidente Piñera lo ha hecho muy bien, ha sido muy generoso, nosotros fuimos muy maltratados por los que están ahora en el gobierno y aún así tuvo la valentía y generosidad de ir a La Moneda a conversar con el presidente Boric, donde incluso dijo que va a firmar el documento del gobierno, creo que hay que llamar a la concordia, a la unidad y a la paz, pero tampoco hay que seguir con esta política que el mismo presidente ha desarrollado de mantener el dolor, odio y diferencias”.