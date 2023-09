Director de Fundación Letra Libre: “La pandemia agudizó el problema del rezago lector”

Según las cifras entregadas por la Fundación Letra Libre, a partir de su trabajo con establecimientos educacionales en 14 regiones del país, se constató que más del 50% de los escolares pertenecientes a establecimientos de escasos recursos necesitan apoyo para aprender a leer.

Tomamos contacto en ‘Qué hay de nuevo’ con el director de Fundación Letra Libre, Francisco Fernández, para analizar este problema que se acrecentó particularmente post pandemia.

Consultado por el diagnostico de cómo se llegó a esta situación que afectos a niños y niñas del país, recalcó que “aquí la pandemia fue brutal, nos pasó por arriba y agudizó un problema que ya existía, por lo tanto se necesitan apoyos específicos y por eso estamos con estas campañas de buscar tutores para poder desarrollar un trabajo mucho más personalizado”.

Asimismo, explicó que “los niños con rezago lector requieren apoyo específicos y los colegios hoy no dan a basto con esto, para un profesor es muy difícil que acompañe de manera particular a cada niño”. Tras esto, explicó que “nosotros no enseñamos a leer, practicamos junto al niño para que aproveche mejor lo que está pasando en el colegio y por eso puede ser cualquier tutor de cualquier profesión , donde sólo necesita haber salido de cuarto medio, la capacitación y material se la entregamos nosotros, y lo más rico de todo esto es que los tutores antiguos, le enseñan a los nuevos, qué es lo que sirve y lo que no”.

