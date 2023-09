Presidenta del PS, Paulina Vodanovic, respalda a los consejeros oficialistas y llama a “bajar las enmiendas del proceso constituyente para llegar a acuerdo”

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Sala de la Cámara Baja rindió homenaje a Vicente Atencio (PC), Luis Gastón Lobos (PRSD) y Carlos Lorca (PS), quienes ejercieron sus funciones como diputados hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando se disolvió el Congreso Nacional, y posteriormente fueron asesinados durante la dictadura militar. En dicha sesión, al menos cinco parlamentarios de derecha se retiraron del acto.

En ‘Qué hay de nuevo’ la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó esta situación que ocurrió en la Cámara Baja, como también la falta de acuerdo que existe entre todas las bancadas políticas por firmar una declaración conjunta para el 11 de septiembre.

Consultada por el primer punto, la timonel del PS fue tajante al repudiar la reacción de la oposición durante el acto: “Que parlamentarios se retiren de la sala me parece de una gravedad enorme (…) no creo que en otros países del mundo hayan personas que se resten de actos de reconocimiento a personas que son victimas de violaciones de derechos humanos, no creo que en países civilizados ocurra algo así”.

“No somos capaces de hacer un acto de reconocimiento de empatía con las victimas de violaciones de los derechos humanos, porque se ha condenado la violencia, se ha dicho que parte de la izquierda no la condenó suficientemente para el estallido social y yo coincido con que eso puede corresponder a un sector de la izquierda chilena, pero también pido que se condene toda la violencia en todos los momentos históricos y que defendamos los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y en Chile”, sentenció Vodanovic.

En relación a la declaración que presentaron las directivas de Chile Vamos para el 11-S, donde omitieron la palabra de Golpe de Estado por “quiebre a la democracia”, puntualizó en que “no digo que hagan una defensa del presidente Allende, lo que estoy pidiendo es que sean capaces de pronunciar las palabras Golpe de Estado (…) no se le puede echar la culpa siempre al empedrado, uno cuando quiere caminar derecho, logra una forma de caminar derecho y aquí no le tiren la responsabilidad al gobierno de algo que es un acto ecuménico y que se ha hecho todos lo años. El 11 de septiembre no hay nada que celebrar”.

De esa forma, recalcó que en Chile “hubo una dictadura y eso nos tiene que doler a todos, no sólo a las víctima o partidos de izquierda, tiene que dolerle a Chile, efectivamente aquí hubo un quiebre de la democracia, hubo un golpe de Estado, entonces el clima del día lunes es de recogimiento y eso es a lo que convoca el presidente Boric”.

Para culminar la conversación, Vodanovic hizo referencia a la tensa discusión de enmiendas que enfrasca a las fuerzas políticas en el Consejo Constituyente. Respaldando información que se difundió por redes sociales, la senadora explicó que “los consejeros de Unidad para Chile han hecho entrega de un documento donde le piden a la derecha, en un clima de reflexión y respeto, que todos conjuntamente dejemos de lados las enmiendas y que conversemos en serio para tener una nueva constitución “.