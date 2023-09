Secretario general de Evópoli por acuerdo 11-S: “Tal vez no firmar la carta nos haga reflexionar más que firmándola”

Durante la ceremonia de cambio de mando del PPD, el presidente Boric se refirió al rechazo de Chile Vamos al llamado a todos los partidos políticos a suscribir un compromiso por la democracia, en el marco de un acto por los 50 años del Golpe de Estado. “Nosotros hasta el último momento vamos a hacer el esfuerzo para que todos, sin interpelaciones, sino por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia y a respetar de manera irrestricta los DD.HH”, indicó el mandatario.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González, se refirió a este llamado del gobierno por firmar una declaración conjunta entre todas las bancadas políticas.

Para González “este documento tiene contenidos que no son donde uno diga que es terrible o brutal, los problemas que tiene son otros, es un documento que no se puede editar, opinar o modificar (…) la carta no tiene nada del otro mundo, pero lo que nos preocupa a nosotros, son dos cosas, que se trate de instalar verdades oficiales y que también estamos viendo cosas muy similares a lo que se vivió en los años 70′, vemos polarización, violencia y que a veces la institucionalidad se lleva a los límites”.

Asimismo, puntualizó en que “uno se pregunta si esta estrategia va a servir para salir adelante, empezar a construir un futuro sobre estos temas o va a ser algo que genere más polarización (…) es bien difícil hacerse parte de esto cuando hay situaciones que han generado desconfianza”, agregando que “no cuesta nada hacer una declaración con compromisos comunes, pero lo importante es sacar un documento que incluya los verdaderos compromisos con la democracia, derechos humanos, institucionalidad y futuro del país”.

De esa forma, cerró la conversación haciendo hincapié en que “tal vez no firmar la carta nos haga reflexionar más que firmándola”.