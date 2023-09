Diálogos Infinita: A 50 años del Golpe, “El dolor de la memoria”

Tercera edición de ‘Diálogos Infinita: A 50 años del Golpe’, Cony Stipicic conversó con Javiera Parada en un capítulo dedicado al dolor de la memoria.

Javiera Parada, actriz, gestora cultural del Centro de Estudios Públicos e hija del ejecutado político José Manuel Parada, reflexionó sobre su infancia y contó “crecí sabiendo que había un grupo de chilenos que éramos perseguidos por lo que pensábamos y que uno no podía contarle a todo el mundo lo que se comentaba en la casa (…) si uno describe mi historia, uno dice, chuta, la infancia de ella debió haber sido espantosa, pero no, lo pasábamos bien igual y nuestros padres se preocupaban de que tuviéramos infancia. Nací y crecí marcada por esto, pero eso me hizo entender que cada ser humano tiene valor en si mismo”.

“Tenía 11 años cuando mataron a mi papá y tomé mucha conciencia de que a mi no me podía pasar nada porque mi mamá no podía soportar otro sufrimiento (…) irme del país fue parte de mi proceso de sanación y logré entender la lucha de mi abuelo y padre”, agregó la actriz.

Respecto de las críticas que recibió tras su apoyo a la campaña de Ignacio Briones, representante de Evópoli, Parada recalcó que “no me puedo hacer cargo de la gente que cree que tengo que ser de una manera cuando secuestraron a mi padre y fue degollado, no tengo que lidiar con eso, si con mi coherencia”, De esa forma, indicó que está “orgullosa” de haber promovido el diálogo y “no me hago eco de las críticas de personas que usan mi historia”.

Palabras de perdón

“El perdón es un proceso íntimo, ninguna sociedad le puede pedir a las víctimas de una dictadura que perdone (…) no hay una manera más justa o más correcta de ser víctimas de los derechos humanos, lo que sirve para que cada uno es que sanemos bien”, sostuvo.

Asimismo, puntualizó en que “hay gente que cree que porque, hace 50 años, la derecha promocionó el golpe, hoy no tiene legitimidad democrática para gobernar, estoy en desacuerdo con esa postura”, aunque mantuvo que “en Chile tenemos enormes deudas, no sólo con la memoria, también con la verdad y justicia”.

Además, agregó que “ha faltado, desde el Estado, una coordinación para avanzar con más decisión en el establecimiento de la verdad, pero para administrar justicia necesitas saber qué pasó”.