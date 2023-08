Nelson Caucoto por Plan Nacional de Búsqueda: “El tiempo que ha transcurrido conspira contra el éxito de los resultados”

Hoy se presenta el Plan Nacional de Búsqueda, el que tiene como objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.

Tomamos contacto en ‘Qué hay de nuevo’ con el abogado experto en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, para conocer más detalles sobre esta iniciativa que se presenta ad portas de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Sobre este Plan que fue presentado por el presidente Boric, Caucoto aseguró que “nadie puede entregar certezas acerca de los resultados, lo que sí, es que hay un plan serio, gubernamental, bajo una responsabilidad estatal y es indudable que el tiempo que ha transcurrido conspira contra el éxito de los resultados, pero yo tengo la sensación de que si se realizan gestiones que no se han realizado hasta ahora se pueden obtener buenos resultados”.

Consultado por la importancia simbólica que tiene esta búsqueda, indicó que “tiene una tremenda importancia porque nos proyecta como país, ya que entrega luces azules en materia de Derechos Humanos, quiero decir con esto que, probablemente, somos el único país en el mundo en el que se siguen investigando situaciones ocurridas hace 50 años, el caso de Víctor Jara es ilustrativo“.

En relación a la propuesta del senador Iván Moreira (UDI), quien planteó la necesidad de dar “incentivos” a los militares que tengan información sobre el paradero de los Detenidos Desaparecidos, el abogado experto en DD.HH. sostuvo que “parte de la información está en Punta Peuco y Colina, pero yo creo que estas personas no van a entregar nada si no hay algo a cambio (…) yo no estaría por dejar libre a una persona porque entregó un dato, yo estudiaría bien esa información y a base de eso tomas las conclusiones”.