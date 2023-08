Claudio Alvarado: “Si el proceso fracasa, la cuestión constitucional se va a enterrar por un rato”

Este lunes 28 de agosto comienza la votación de las enmiendas presentadas por las diferentes bancadas, en total son más de 1.000 las propuestas presentadas por los distintos bloques, en una votación que se presume muy difícil debido a la falta de acuerdos, y en particular para las posiciones de centroizquierda, las cuales se encuentran en minoría. Pese a tener mayoría en los escaños, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, no descartó llamar a votar “en contra” de la nueva Constitución, si es que no se aprueban las enmiendas que se impulsan desde su sector.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el director ejecutivo de IES Chile, Claudio Alvarado, se refirió a la etapa en la que se encuentra el proceso constituyente.

Sobre esta votación y la baja popularidad que tiene el proceso, Alvarado explicó que “no todo está perdido, el Consejo tiene que lograr dar señales de conducción, articulación y diálogo, todavía queda bastante camino por recorrer, pero no es mucho el tiempo que queda por delante”, agregando que “para la ciudadanía, lo constitucional quedó marcado porque la convención fue como un rey midas al revés y eso es un factor que incide, se van a requerir muchos actores que ayuden a transmitirle a la ciudadanía que este proceso hace plausible que quien antes rechazó termine aprobando”.

En caso de que sea rechazado el texto final, enfatizó en que “si este proceso fracasa, la cuestión constitucional se va a enterrar por un rato, pero también ese resultado afectaría a Chile Vamos y Republicanos”.