Consejero Ljubetic por proceso constituyente: “Mi estado de animo es de un realismo pesimista”

El consejero del Partido Republicano, Luis Silva, descartó aplazar el inicio de las votaciones por comisión a las enmiendas al proyecto presentado por los expertos para la nueva Constitución. “Queremos confirmar que el acuerdo adoptado por los delegados en su momento de indicar a más tardar el lunes 28 de agosto se mantiene”.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el consejero constituyente de Convergencia Social, Yerko Ljubetic, se refirió a la votación que se producirá en torno a las enmiendas del proceso constitucional.

Sobre esta votación, puntualizó en que “si no hay acuerdo, el lunes vamos a tener una votación que será como el inicio de una maquinita que se echar a andar por la mayoría, donde se van imponiendo en las votaciones sus puntos de vistas”.

Consultado por si se siente pesimista por lo que se viene para este proceso, aclaró que “mi estado de animo es de un realismo pesimista. A mi me preocupa que cuando lleguemos a los temas estructurales no haya acuerdo, porque la Constitución es un pacto político donde tenemos que estar todos de acuerdo para poder suscribirla y apoyarla todos juntos. Estamos de acuerdo en todo o no estamos de acuerdo en nada, porque no sirve tener acuerdos parciales en algunas cuestiones menores, si en los temas fundamentales no tenemos acuerdo”.