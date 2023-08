Exministro Burgos por muerte de Belisario Velasco: “Su testimonio nos puede servir para sacar lecciones de lo que ocurrió en el pasado”

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, el exministro Jorge Burgos se refirió a la muerte durante esta jornada del exministro y exsubsecretario Belisario Velasco.

A los 87 años de edad falleció uno de los históricos militantes de la Democracia Cristiana, Belisario Velasco, según confirmaron durante la mañana desde su partido. Velasco fue subsecretario del Interior durante el gobierno del expresidente Patricio Aylwin y también durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Además, fue ministro de la misma cartera durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en su primer periodo

Burgos, destacó su figura afirmadno que: “Si no me equivoco, no hay nadie en la historia democrática que haya estado tanto tiempo en la subsecretaría de Interior, un cargo importantísimo”