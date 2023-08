Pablo Allard por edificio de Concón: “No hay todavía riesgo inminente de colapso”

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al inmenso socavón que mantiene con riesgo de derrumbe a un edificio ubicado al límite con la comuna de Concón. La jefa comunal indicó que “de todas maneras, esta es una responsabilidad básicamente del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, y hoy día lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas conducentes a que esto se pueda reparar y habilitar las vías”.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y ex coordinador nacional de reconstrucción urbana del MINVU luego del 27F, Pablo Allard, se refirió a las posibles responsabilidades y problemas en la constitución que mantiene con riesgo de derrumbe a este edificio.

“No hay todavía riesgo inminente de colapso del edificio, pero mientras todos fijamos la vista en esto, tenemos 4 fallecidos a lo largo del país, donde hay muchas edificaciones que han colapsado por las aguas. Entiendo que es relevante levantar este tema, pero pongamos las cosas en su debido orden”, explicó Allard.

En esa línea, sostuvo que “aquí estamos ante un hecho donde no se hizo la inversión y el trabajo para que no ocurriera este socavón”, apuntando que “el problema es que los ductos que están es cómo se enfrentaba la infraestructura en el siglo XX, pero ese modelo no está vigente porque el mundo cambió, el cambio climático ya está presente, entonces ya no podemos seguir enterrando el agua, tenemos que empezar a utilizar soluciones basadas en la naturaleza y eso claramente va a tomar tiempo, pero ya no tenemos que adaptarnos, tenemos que actuar ahora”.

Para culminar la entrevista, el especialista entregó la siguiente reflexión: “No hay que escapar del borde costero, hay que aprender a habitar en él”.