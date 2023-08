Ministra Orellana: “El objetivo debe ser mejorar las pensiones hoy y no sólo en 30 años más”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió en ‘Qué hay de nuevo’ al sistema frontal que azota a la zona centro del país, como también a las conversaciones que se producirán entre el Ejecutivo y la oposición, con la finalidad de llegar a acuerdos en las reformas que se impulsan desde el gobierno.

Consultada por la rehabilitación de las zonas afectadas por el sistema frontal, la secretaria de Estado explicó que “como Ministerio de la Mujer no tenemos injerencia directa en los momentos de la emergencia, más bien planificamos las cosas que tienen que ver con la recuperación y que esa recuperación considere a las mujeres”.

Acuerdos entre el gobierno y la oposición

“Yo veo en la agenda sectorial del Ministerio que podemos llegar a acuerdos, las tres leyes que hemos logrado aprobar, promulgar y entrar han sido, si no unánimes, sin votos en contra y eso muestra que se puede encontrar el tan famoso punto de encuentro. Yo no entiendo para qué se sentaría uno si no quiere llegar a un acuerdo”, expresó la ministra.

De esa forma, puntualizó en que “tenemos la obligación de llegar a un acuerdo. La ministra Jara ha señalado varias veces que el gobierno está abierto a discutir los mecanismo, pero nos falta concordar con el objetivo de mejorar las pensiones hoy y no sólo en 30 años más”.