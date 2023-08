Axel Callís tras la renuncia de Jackson: “No sé si la derecha quiera ir por Carlos Montes, no sé cuál sería el beneficio”

En medio de la investigación que realiza el Ministerio Público por el caso Convenios y el controversial robo de computadores y una caja fuerte que se produjo desde el interior del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Giorgio Jackson, le presentó su renuncia al presidente Boric, a días de que el Partido Republicano anunciara una acusación constitucional que buscaba su salida del equipo de gobierno.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el analista y director de Data Influye, Axel Callís, se refirió a la situación que se creó post renuncia y cómo se le abren las posibilidades al gobierno para poder llegar a acuerdos en las reformas que se impulsan desde el Ejecutivo.

Para Callís, “no sé si la derecha quiera ir por Carlos Montes, no sé cuál es el beneficio. Carlos Montes está ejerciendo el final de su carrera política y no sé si es un triunfo como para destapar champagne como el viernes pasado, yo creo que Montes ha puesto todo el Ministerio a trabajar para llegar a un acuerdo, pero no sé si sea un objeto de deseo político por parte de la oposición, si uno escucha lo que dijo Carlos Larraín, obviamente que sí, pero tampoco sé si él está pensando en el futuro de la gobernabilidad de la derecha”.