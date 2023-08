Francisco Melo por estreno de “Elegidos”: “Ha sido un viaje emocionante que nos ayudará a ver dónde estamos parados”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"yg4uvHB8KFW","duration":"00:15:02","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/8eb60b2216de10e7981a460f6a7ffbfb.mp4"}]}

Casi 50 años después del Golpe de Estado, Mega estrenará el programa documental “Elegidos“, un reportaje que revivirá la historia más importante de la política nacional. Con la conducción de Francisco Melo, el nuevo estreno del canal ofrecerá relatos inéditos de los presidentes de la democracia sobre un hecho histórico que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país.

Conversamos en ‘Qué hay de nuevo’ con el actor para conocer más detalles sobre esta entrega donde él será el encargado de presentar este programa.

Sobre el proyecto y su inicio, Melo contó que: “Cuando me presentaron esta posibilidad de ser parte de Elegidos, no entendía bien por qué me querían a mi para ser parte de la instancia. Me parecía tremendamente ajeno a ser un periodista político. Cuando me presentaron las referencias me di cuenta que no pretendían que me transformara en periodista. Acercarme al mundo de los periodistas me ha hecho valorar más su profesión”.

En relación con el contenido de “Elegidos” y el estreno del programa de este 10 de agosto, afirmó que: “Es una tremenda oportunidad de recorrer estos 50 años, y que sirva de apoyo educativo. Ha sido notable la cantidad de distintas personas que han aportado a este proyecto”.

“Es emocionante ver cómo ha sido este viaje y también ver cómo nos representa y cómo nos ayuda a entender dónde estamos parados y de qué forma”, expresó Melo.

“Elegidos” se estrena este jueves 10 de agosto a las 23:30 horas en horario prime por Meganoticias y Meganoticias.cl