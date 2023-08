Constanza Mazzina sobre las PASO en Argentina: “Se convirtieron en la gran encuesta nacional”

Este domingo tendrán lugar en Argentina las PASO, o Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y tanto desde el oficialismo (Unión por la Patria) como en la oposición (Juntos x el Cambio) ven con nerviosismo, no solo el precandidato que gane en su propio lado, sino el porcentaje de votos que saque cada bloque.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, la directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA y subdirectora de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de Eseade, Constanza Mazzina, se refirió al ambiente político que enfrenta Argentina, en medio de una inflación que no da tregua.

Mazzina explicó que “las PASO se convirtieron en la gran encuesta nacional, es la mejor encuesta que tenemos para saber cuál es la intención de voto que tiene la ciudadanía”.

De esa forma, informó que “hay una alta inflación en Argentina, pero también tenemos inflación de precandidatos, porque a las PASO hay un total de como de 6000 candidatos (…) las PASO no obligan a los partidos políticos a presentar alternativas, esta será una de las primeras veces, por no decir la primera, que el Frente de Todos va a esta medición para las presidenciales”.“