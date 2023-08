Pepe Auth por posible cambio de gabinete: “Descomprimiría la situación, pero no es la solución”

El analista político, exdiputado y experto electoral, Pepe Auth, se refirió en ‘Qué hay de nuevo’ a lo que ha acontecido en la contingencia política nacional, tanto a una posibilidad de que exista un cambio de gabinete, como también al escándalo que se ha surgido por el caso Convenios.

Consultado por el problema que enfrenta el Ejecutivo por el caso Convenios , el analista político puntualizó que “entramos en una situación de la cual es muy difícil salir, yo creo que esto va acompañar al gobierno durante todo su mandato”, agregando que “el gobierno ha sido algo ambiguo en su reacción y discurso, pero la situación en la que se encuentra es compleja y tiene que salir con mucha elasticidad, asertividad y decisión de los problemas estructurales que ha develado esto”.

De esa forma, agregó que “el cambio de gabinete descomprimiría la situación pero no es solución, nada te soluciona sacando a las personas”.

Consultado por la presidencia del Partido por la Democracia, el ex militante del partido, expresó que: “Te confieso que siempre me ha incomodado mucho hablar de mi ex, pero el PPD como institución política no tiene futuro y su único futuro posible es converger en una nueva fuerza política de centroizquierda, orgullosa de su pasado y también proyectada desde los temas de hoy hacía el futuro”.