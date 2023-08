Germán Codina y la crisis en materia de seguridad: “Este gobierno ha sido incapaz de ponerle el cascabel al gato”

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la crisis en materia de seguridad que afecta al país.

Para el jefe comunal “la principal preocupación es la terrible desconfianza que se ha generado en relación a la institucionalidad, a la convivencia nacional, creo que tiene un deterioro enorme y lo estamos viendo con distintos síntomas, la delincuencia es uno, pero el Estado no está siendo efectivo, siembra impunidad y tiene que haber una clara diferencia entre quienes actúan bien y quienes no”, agregando que “el gran desafío es ponerle un pare a esto o vamos a seguir en un deterioro donde se va a justificar cualquier cosa y yo creo que no se puede justificar cualquier cosa”.

De esa forma, agregó que “tal vez no nos estamos dando cuenta el deterioro enorme que está teniendo la institucionalidad y el Estado de Derecho. No estoy hablando sólo de este gobierno, creo que este gobierno ha sido incapaz de ponerle el cascabel al gato, pero aquí tenemos un deterioro que se viene instalando hace muchos años y creo que parte de eso ha sido el sistema procesal garantista, que hoy se preocupa más de darle los derechos humanos a los delincuentes y no a las víctimas y eso me parece gravísimo”.