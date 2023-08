Igal Magendzo sobre el recorte de tasas del Banco Central: “Esta decisión nos sorprendió”

Tras la reunión de Política Monetaria de julio, el Consejo del Banco Central de Chile decidió recortar la tasa en 100 puntos base (1%), esta se mantenía en 11,25% desde octubre del año pasado, quedando actualmente en 10,25%. La decisión fue adoptada de modo unánime por los miembros del Consejo del instituto emisor. Conversamos en ‘Más que números’ con el Co-Founder de Pacifico Research y economista jefe, Igal Magendzo, sobre esta decisión que decidió adoptar el organismo económico.

Megendzo sostuvo que “la verdad esto nos sorprendió, nos tomó un poco desprevenidos esta baja tan agresiva en un ciclo de recortes y ahora estamos viendo las reacciones en el mercado, donde hay que ajustar las proyecciones y expectativas porque esto, la verdad, nos sorprendió”.

De esa forma, hizo hincapié en que “desde el punto de vista económico, esta decisión está justificada, pero desde el punto de vista comunicacional el Banco Central viene con problemas hace un rato y con esto se exacerba, quizás el error no está en el movimiento de tasas, está en no haber bajado las tasas en junio o no haberlo incorporado y comunicarlo en el Ipom”.