Ministro Grau desdramatiza dichos del presidente Boric sobre el capitalismo: “Es una visión tradicional en todos los partidos de izquierda del mundo”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"ygCdhaS6wBs","duration":"00:18:51","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d8d7f0f152f17e9b1a9dbabd80282ff1.mp4"}]}

El ministro de Economía Nicolás Grau conversó con ‘Más que Números’ respecto de la mirada del presidente Boric sobre el capitalismo.

“Creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver los problemas en la sociedad. Pero no creo que puedas simplemente derrocarlo, si no propones una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente”, expresó el presidente Gabriel Boric en una entrevista que ha dado que hablar durante la semana.

Ante esto, el ministro de Economía expresó que: “Lo que ha dicho el presidente no es ninguna sorpresa. En toda la tradición de los partidos de izquierda en el mundo, siempre ha existido una visión crítica del capitalismo en una serie de dimensiones”.

Asimismo, desdramatizó añadiendo que “esa visión es común en todos los partidos de izquierda en el mundo y por supuesto en Chile. Cuando esos partidos llegan al gobierno, lo que buscan hacer es normalmente promover estrategias de desarrollo que se basen en el estado de bienestar, que es justamente lo que está haciendo este gobierno”.