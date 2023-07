Francisco Vidal: “La derecha se dio un festín ayer pidiendo la renuncia del ministro Jackson”

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el exministro y militante histórico del Partido por la democracia (PPD), Francisco Vidal, se refirió al robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, cartera que es liderada por el ministro Giorgio Jackson, quien tildó este hecho de ‘sospechoso’.

Vidal expresó que “el festival de ayer que se dio la derecha, pensando que Jackson había hecho un autorobo, se desplomó hoy. Lo que tenemos es que una persona realizó un llamado desde la cárcel, esto es un cuento del tío, donde la derecha se dio un festín ayer pidiendo la renuncia, una cosa increíble”.

Consultado por la arremetida del senador Espinoza en contra el presidente Boric, asegurando mediante Twitter que “si usted no saca a esta tropa de sinvergüenzas que tiene a su alrededor, su gobierno se desploma. Esto ya no da para más. Superaron los límites de la frescura”. El ex secretario de Estado, puntualizó en que “se equivocó, no se puede a partir de un robo sostener que lo hizo la banda de Jackson. Aprendí que uno no se puede adelantar a un juicio”.

De esa forma, puntualizó en que “mientras más presionen al presidente de sacar a Jackson, más afirman al ministro en el gabinete”.