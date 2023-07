Exfiscal Toledo por caso computadores: “Hay una serie de antecedentes que son bastante extraños”

En el marco del robo en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social de 23 notebooks y una caja fuerte el Director de CESCRO Universidad San Sebastián aseguró que “desde el punto de vista técnico ya no es un robo común”.

En conversación con “Ahora es cuando”, el exfiscal Luis Toledo, aseguró que “en el caso del robo hay una serie de antecedentes que son extraños, porque es muy corto el tiempo en el que es descubierta una persona con la totalidad de los computadores”, agregando que actualmente “se declara lo que se sabe, pero la investigación tendrá que entregar todos los tópicos para la que gente pueda creer en el Sistema Judicial”.

Consultado por las justificaciones del Ejecutivo, explicó que aquí “hay un defecto comunicacional, el mejor consejo es el silencio. No podemos calificar esto como un robo común, porque las situaciones no calzan muy bien y desde el punto de vista técnico esto ya no es un robo común”.