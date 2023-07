Sebastián Sichel y robo de computadores: “La permanencia de Giorgio Jackson en el Ministerio es inviable hace tiempo”

Durante la mañana de este 20 de julio se denunció el robo en una oficina del Ministerio de Desarrollo Social, que según la información preliminar, desconocidos ingresaron al inmueble cerca de las 22:30 horas, donde habrían sustraído 23 computadores y una caja fuerte que contenía documentos, aparentemente, con garantías de tratos directos y licitaciones.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el precandidato presidencial y exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, abordó este hecho que involucra el robo de computadores, donde el ministro Jackson tildó de “sospechoso” este acontecimiento.

Para Sichel este caso “tiene muchas aristas raras”, explicando que “los protocolos de seguridad en el edificio son gigantescos, pero lo absurdo es que alguien en derecho público crea que puede llamar y sacar patrimonio del Estado porque un tío, primo o el mismo ministro llame. No cuadra la historia por lo ilógico que es”.

De esa forma, planteó que su preocupación pasa “porque ese Ministerio administra información ultra sensible de todos los chilenos”, agregando que “la permanencia de Giorgio Jackson en el Ministerio ya es inviable hace tiempo. Tengo la sensación de que su problema político es que no puede ser ministro y está cometiendo negligencias evidentes, no dio buenas declaraciones de por qué pasa y pasó todo esto”.