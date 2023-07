Fidel Espinoza (PS) arremete contra ministro Jackson: “Es el líder de los que traicionaron al presidente Boric”

Durante la mañana de este 20 de julio se denunció el robo en una oficina del Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en calle Catedral, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. De acuerdo a la información preliminar, desconocidos ingresaron al inmueble cerca de las 22:30 horas, donde habrían sustraído 23 computadores y una caja fuerte que contenía documentos, aparentemente, con garantías de tratos directos y licitaciones.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, se refirió a este suceso con el que ha sido bastante crítico, ya que mediante su Twitter le realizó un llamado al presidente Boric: “Si usted no saca a esta tropa de sinvergüenzas que tiene a su alrededor, su gobierno se desploma. Esto ya no da para más. Superaron los límites de la frescura”.

Consultado por sus comentarios sobre este hecho, puntualizó en que “a lo mejor el concepto no fue el más apropiado, pero tengo rabia y me indigna. Pero sí es el líder de los que han traicionado al presidente y de eso no me arrepiento”.

Asimismo, expresó que “lo de hoy es un hecho que nadie puede creer, yo considero que la estadía de Jackson en La Moneda genera un dolor de cabeza para el presidente y si él no lo saca, va a arrastrar al gobierno a hechos más lamentables de percepción ciudadana”, agregando que “soy de gobierno, pero estoy contrario a todo acto de corrupción, yo no me voy a quedar callado”.