Alberto Precht tras robo de computadores en Desarrollo Social: “En general en este tipo de casos se han reído en nuestras caras una y otra vez”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz2sdG7QUnQ","duration":"00:10:24","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/f0bcef7a82f16699a8f5c6c65a3ec550.mp4"}]}

El abogado y miembro del directorio de Transparencia Internacional, Alberto Precht, se refirió a la situación tras el robo ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social.

En diálogo con ‘Déjate Caer con Neme’, el abogado fue tajante en afirmar que en este caso “hay una clara operación para destruir pruebas” lo que sería un riesgo para la investigación por el Caso Convenios.

Respecto de las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Precht expresó que: “Se respalda lo que existe, no lo que no existe. Esta es una especulación pero quizás podría haber transferencias que no hubiesen tenido las garantías”.

Asimismo, repasó en duros términos este tipo de casos. “Se nos olvida que en general en este tipo de casos se han reído en nuestras caras una y otra vez (…) en Chile creemos que somos el primer mundo, pero no lo somos. Nos creemos los ingleses de Latinoamérica y no lo somos”.