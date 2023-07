Samuel Fernández y la condecoración a Baltasar Garzón: “Cuesta distinguir lo que es una política de Estado con una de gobierno”

El presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en medio de su gira en Europa, encabezando el encuentro empresarial de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lugar donde condecoró a Baltasar Garzón, destacando la “esperanza” que le dio a los chilenos con el procesamiento de Augusto Pinochet.

En la instancia, el mandatario fue entrevistado en Madrid por la emisora de radio Cadena Ser, donde se le consultó por la conmemoración del próximo 11 de septiembre y anunció que espera lograr un consenso en el país en relación al Golpe de Estado: “Todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un golpe de estado es inaceptable”. Estas declaraciones y la busca de un acuerdo común no cayeron bien en la oposición, específicamente en Renovación Nacional, ya que el parlamentario, Frank Sauerbaum, sentenció con que la bancada “no está disponible para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada”.

En diálogo con ‘Qué hay de nuevo’, el abogado, diplomático y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, abordó estos dichos del presidente Boric que han generado discrepancias en la política nacional.

Consultado por esta condecoración, Fernández indicó que: “Habría que ver si se trata de un presente o una condecoración, porque cada una de ellas tiene su reglamento”.

Tras esto, abordó las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, sobre este acto en medio de la gira del presidente: “Como la política exterior la determina el presidente y el canciller ejecuta, simplemente tiene que obedecer o dar su asentimiento, pero lo que es más serio es otra cosa, es el hecho de que son actos de Estado y lo mismo la reunión de la CELAC, pero cuando se le introducen temas como esta distinción a Garzón, entonces se crea una situación en que cuesta distinguir lo que es una política de Estado con lo que es una política de gobierno”.