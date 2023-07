Raúl Aguilar: “Siempre hay listas de esperas, pero hay que definir los criterios de quién espera más y quién menos”

El Ministerio de Salud (MINSAL) informó mediante una carta, que fue enviada a la Cámara de Diputadas y Diputados, la cifra de que 9.139 pacientes fallecieron esperando una consulta médica entre enero y abril del 2023; 648 una odontológica, y 660, una quirúrgica. Los especialistas advierten que además existen otros riesgos asociados a la espera, como el deterioro de la enfermedad y de la salud mental.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el miembro del directorio de la fundación Lista de Espera, Raúl Aguilar, abordó esta problemática que complica el sistema de salud del país y que pese a disminuir la estadística, solucionar este problema todavía resulta una interrogante.

Para Aguilar, “la ciudadanía tiene una incertidumbre, porque no saben cuándo los van a poder atender. Los números que reporta la autoridad sanitaria, indican que las personas no murieron en la lista de espera, sino que fallecieron por una prestación que fue no otorgada”.

De esa forma, puntualizó en que “existe un problema en el Sistema Público, ya que siempre hay listas de esperas, pero hay que definir los criterios de quién espera más y quién menos”, agregando que como ciudadanía “hemos perdido la capacidad de asombro, no logramos ponernos de forma empática en la situación en la que están miles de compatriotas”.

Sobre las posible soluciones que se pueden obtener para disminuir y atender la mayoría de las demandas en el sistema de Salud, sentenció que: “Todos los gobiernos tienen planes para disminuir las listas de espera, pero esto es un tema de largo aliento (…) el Ministerio tiene un plan bastante ambicioso y va por la dirección correcta, hay que aumentar las horas en las que se trabajen en los pabellones, por lo tanto ocuparlo el máximo tiempo que se ocupen será siempre beneficioso”.