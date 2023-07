Gobernador Orrego desmiente denuncia por fundación ligada a familiar del ministro Jackson y la Gobernación

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz2a4XN994W","duration":"00:16:20","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/bb48a6170279f80d190ab4a14a4578ad.mp4"}]}

El gobernador de la región Metropolitana abordó la situación que se vive por el Caso Convenios en el oficialismo y también se refirió al acuerdo para el eje Alameda-Providencia.

En diálogo con ‘Déjate Caer con Neme’, el ex alcalde y gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al clima que se vive en la política en general luego del estallido del caso Convenios.

Recordemos que durante la semana, la diputada y jefa de bancada del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, ingresó un oficio sobre a un supuesto convenio entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación Programa Presente. En esta figura la hermana del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Carmen Gloria Jackson Drago.

“Estamos pidiendo todos los antecedentes, quién autorizó este convenio, cómo se hizo, bajo qué condiciones y si han cumplido con los objetivos, necesitamos toda esa información porque consideramos que aquí puede existir tráfico de influencias y eso no corresponde”, precisó Medina.

Sobre esto, el Gobernador fue claro. “Eso es absolutamente falso. La persona que hizo esta denuncia aún no pide disculpas”.

Asimismo, afirmó que: “Cuando se descubrió lo de Democracia Viva, le pedí de inmediato a todo mi equipo que tuviera una ficha de cada programa que tenemos. Sabía que venía una cacería de brujas”.

Consultado por el acuerdo al que se llegó para reestructurar el eje Alameda-Providencia, se le preguntó si es que volverá o no la estatua del general Baquedano. Orrego fue tajante: “No es una decisión actual. Me gustaría que hubiera un monumento, pero además escuchar todas las alternativas que hay”.