Gloria Hutt sobre la reforma a las pensiones: “Nuestra postura no ha variado”

La acusación constitucional contra el ministro Ávila había sido promulgada por la oposición, pero una vez se conocieron los resultados de la votación, se generó un “quiebre” al interior de Chile Vamos, especialmente luego de que la bancada de Evópoli (los diputados Francisco Undurraga y Jorge Guzmán) decidiera rechazar el texto que constaba de 7 capítulos. La presidenta de este partido, Gloria Hutt, señaló tras este acontecimiento que esto “no significa que estemos rompiendo con Chile Vamos”, agregando que “los dichos de la diputada María Luisa Cordero y de Marcela Aranda, sobre la orientación sexual del ministro de Educación, terminaron por convencer de que había una confusión conceptual grande en el libelo”.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, abordó esta problemática que se generó al interior de la coalición de Chile Vamos:

La consejera explicó que la acusación constitucional “es un juicio y en un juicio, cualquiera de nosotros nos gustaría que se consideren los datos objetivos y nosotros estamos convencidos de que esto tiene que ser así, ya vimos y fuimos objeto del mal uso de esta herramienta política contra el ministro Figueroa, cuando intentó que los niños volvieran a clase, lo que si ahora uno lo mira con distancia es bien impresentable”.

Sobre el conflicto en si, fue tajante al sostener que “no hay que dramatizar más allá de lo que corresponde”, agregando que “yo descartaría quiebre porque no hay ninguna diferencia de visión política, no es que estemos empujando en distintas direcciones”.

Reforma de Pensiones

Consultada por la postura que mantiene su partido sobre la Reforma a las Pensiones, donde aseguró previamente en “El Mostrador” que “estamos dispuestos a que haya un elemento de solidaridad en el 6% extra de cotización” puntualizó en que “nuestra postura sobre las pensiones no ha variado. Mi comentario y quizás no usé la mejor expresión cuando di esa entrevista, es que cuando uno está enfrentándose a posturas distintas, tiene que estar abierto a escuchar distintas alternativas y eso es lo que pasa en el Consejo también, pero no significa que uno no tenga su propia postura”.