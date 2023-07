Eugenio Guzmán: “Haber incorporado elementos de la orientación sexual del ministro ha abierto la discusión en un ámbito que no tendría que ver con la acusación”

La encuesta del Panel Ciudadano de la UDD abordó las 15 principales prioridades de los chilenos sobre la nueva Constitución. En mencionado sondeo se constató un alto apoyo que los fondos de pensiones vayan a una cuenta individual de cada persona y sean heredables. Sin embargo, el primer concepto mencionado es el combate a la corrupción.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’ el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, se refirió a los resultados de este estudio, como también a la contingencia política nacional que está marcada por la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Para el académico “los problemas de corrupción más tienen que ver con la capacidad que se tiene de fiscalizar o poner los recursos de fiscalización en poder detectar casos donde es más riesgoso que ocurra cierto delito”.

De esa forma, abordó la gira que realizará el presidente Gabriel Boric por Europa, en medio de la acusación constitucional que enfrentará el ministro Ávila: “Es un hecho que la gira no son vacaciones, pero pese a no serlo, le tocó un momento complicado. Ahora en el caso de la acusación, yo creo que el haber incorporado elementos de la orientación sexual del ministro ha abierto la discusión en un ámbito que no tendría que ver con la acusación”.