Guillermo Larraín, expresidente del Banco Estado: “Me parece bueno darle prioridad al pacto tributario”

Concretar una nueva Reforma Tributaria ha sido uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Gabriel Boric. Actualmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por medio de 36 medidas, le planteó al empresariado las iniciativas que se proyectan desde el programa de gobierno, destacando propuestas acorde a la proinversión y productividad.

En conversación con ‘Más que números’, el economista, expresidente de BancoEstado, exsuperintendente de Valores y Seguros de Chile y exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, se refirió a estas conversaciones que se producirán en medio de la problemática por el Caso Convenios.

Para Larraín, “el problema que se ha generado por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado contribuye bien poco para encontrar un punto medio que permita sacar adelante esta reforma, ahí el gobierno tendrá que hacer malabares, pero me parece bueno darle prioridad”.

Sobre que el gobierno le haya puesto suma urgencia sacar esta reforma adelante, expresó que “yo creo que con esto el Ejecutivo trata de decir que para ellos este es un tema importante, no tengo información privilegiada, pero si me da la impresión que la razón es decir que hay que sacarlo adelante. En el agregado la reforma ha ido avanzando, por lo que poner presión no me parece una mala idea”.