Carlos Peña: “En Chile se le piden cuentas a la izquierda pero la derecha enmudece, se refugia en las causas del Golpe”

La contingencia política ha estado marcada por dos temas principales: el caso Convenios y la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. En el primero, la Fiscalía investiga en nueve regiones del país posibles fraudes y malversaciones de caudales públicos en los traspasos de dineros entre el Estado y fundaciones privadas, que alcanzan hasta la fecha $14.215 millones, situación que ha generado una crisis dentro del oficialismo. Además, la renuncia de Patricio Fernández como asesor de La Moneda para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente en nuestro país.

En conversación con ‘Ahora es cuando’ el columnista y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, abordó esta problemática que se ha generado durante las últimas semanas.

Conmemoración 50 años del Golpe de Estado

Sobre esto último, el académico puntualizó en que “me parece que ha faltado una reflexión acerca de la índole de la memoria” , agregando que “es probable que la salida de Patricio Fernández se deba a una influencia, algo desmedida, que tienen los sectores de izquierda sobre el problema”.

De esa forma, recalcó que “cuando el presidente Boric lo nombró como asesor, sabía su punto de vista, por lo que su salida es evidentemente una derrota de lo que el propio presidente pensaba”.

En relación al problema de fondo, sostuvo que “tal vez lo que ha ocurrido en Chile, es que uno de los principales participes del golpe militar ha enmudecido, porque aquí se le piden cuentas a la izquierda y yo creo que ha reflexionado bastante sobre lo que ocurrió, pero la derecha enmudece y se refugia en las causas del Golpe (…) yo creo que la dimensión moral no debe oscurecer, pero aquí también se requiere que la derecha realice una reflexión porque tuvo una participación decisiva en el golpe”.

Finalmente, para cerrar este tema, concluyó en que “centrar todo esto en una decisión presidencial me parece un error, si finalmente Boric es un presidente, no es un intelectual o un autor que haya escrito sobre el problema, no, es sólo un participe”.

Caso Convenios

En relación al caso que ha tensionado al oficialismo, el rector de la UDP, señaló que aquí “los problemas fundamentales del gobierno son otros, donde las fuerzas políticas más cercanas no son capaces de conducir el Estado”.

Asimismo, remarcó que este “no es un gobierno corrupto, me parece una injusticia decir eso, es ineficiente en muchos aspectos, que ha demostrado un exceso de ideologismo, pero decir que es corrupto es un exceso”, añadiendo que en esta problemática “la oposición hace su papel, exagera a veces teatralmente los defectos del gobierno, pero la política es así”.